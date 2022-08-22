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У костюмі кольору лайма: Сіара в ефектному луці прийшла на вечірку на честь алкогольного бренду

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У костюмі кольору лайма: Сіара в ефектному луці прийшла на вечірку на честь алкогольного бренду

Сіара / Фото: Getty Images

Співачка Сіара відвідала вечірку у Лос-Анджелесі, присвячену презентації її власного бренду рому Ten To One Rum.

36-річна зірка вийшла на червону доріжку в блейзері з глибоким вирізом кольору лайма без сорочки під ним і шортах, що обтискали фігуру, від її власного бренду одягу LITA By Ciara.

Аутфіт зірка доповнила рожевими сатиновими босоніжками на високих підборах та платформі, численними прикрасами на шиї та браслетами на руках, а також каблучками та гарним нюдовим манікюром.

Її коротке волосся було укладене гарними кучерями, а на обличчі був насичений макіяж у теплих відтінках.

Сіара / © Getty Images
Сіара / Фото: Getty Images

Минулої осені Сіара стала інвестором та співвласником Ten To One Rum. Вона зважилася на цю авантюру після того, як припинила годувати грудьми свого молодшого сина Віна. "Я була схвильована, і з нетерпінням чекала на можливість відсвяткувати цей момент, і це був ідеальний спосіб почати", - розповідала Сіра про запуск бренду в інтерв'ю Forbes.

Нагадаємо, нещодавно модель Кендал Дженнер влаштовувала вечірку з нагоди запуску нового продукту текіли свого алкогольного бренду.

Кендал Дженнер / © Getty Images
Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

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