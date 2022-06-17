У костюмі кольору вівсянки: Тіна Кароль продемонструвала діловий образ у Японії

У костюмі кольору вівсянки: Тіна Кароль продемонструвала діловий образ у Японії

Співачка зустрілася з відомими японськими дзюдоїстами.

Тіна Кароль відвідала Японію. Там артистка зустрілась із легендарним дзюдоїстом, головою Олімпійського комітету Японії Ясухіро Ямасіто.

На зустрічі також був присутній Олімпійський чемпіон, японський дзюдоїст Косей Іноує. Легенди спорту підписали пам'ятні листи українським спортсменам, які передадуть до української федерації дзюдо.

Кароль також розгорнула український прапор і сфотографувалася з дзюдоїстами.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

На зустрічі Тіна постала у діловому образі. На ній був костюм кольору вівсянки, який складався із подовженого жакету, жилетки і широких штанів. До лацкана жакета Тіна прикріпила український і японський прапори.

Тіна Кароль/Пресслужба

Аутфіт співачка доповнила гарним укладанням і макіяжем з акцентом на темно-бордовій помаді.

Тіна Кароль/Пресслужба

Нагадаємо, раніше Кароль презентувала патріотичну колаборацію хусток.

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