У костюмі лимонного кольору і розкішних прикрасах: струнка Аня Тейлор-Джой на червоній доріжці кінопремії

Церемонію нагородження премії "Золотий глобус" відвідала Аня Тейлор-Джой.

Акторка мала чарівний вигляд. Вона обрала для свого виходу костюм лимонного кольору від Christian Dior, який складався із топа-бандо і спідниці максі із зав'язкою. Вбрання чудово сидів на її стрункій фігурі.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аутфіт Аня доповнила босоножками на шпильках, ідеально рівним укладанням, ніжним макіяжем, розкішним золотим кольє з діамантами, а також елегантними сережками і широкими парними браслетами із цього самого комплекту.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Компанію Тейлор-Джой на червоній доріжці склав її чоловік - музикант і актор Малькольм Макрей.

Малькольм Макрей і Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

До слова, Аня була номінована на "Золотий глобус" у номінації "Найкраща жіноча роль у фільмі, мюзиклі чи комедії" за фільм "Меню".

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а німецька манекенниця Гайді Клум на премії "Золотий глобус" сяяла у мінісукні Germanier з паєтками сріблястого кольору, з розрізами з боків та прозорою вставкою на спідниці, яка була ефектно декорована фіолетовим пір'ям.

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