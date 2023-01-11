Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У костюмі лимонного кольору і розкішних прикрасах: струнка Аня Тейлор-Джой на червоній доріжці кінопремії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
359
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У костюмі лимонного кольору і розкішних прикрасах: струнка Аня Тейлор-Джой на червоній доріжці кінопремії

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

26-річна акторка разом із чоловіком відвідала кінопремію у Лос-Анджелесі.

Церемонію нагородження премії "Золотий глобус" відвідала Аня Тейлор-Джой.

Акторка мала чарівний вигляд. Вона обрала для свого виходу костюм лимонного кольору від Christian Dior, який складався із топа-бандо і спідниці максі із зав'язкою. Вбрання чудово сидів на її стрункій фігурі.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press
Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аутфіт Аня доповнила босоножками на шпильках, ідеально рівним укладанням, ніжним макіяжем, розкішним золотим кольє з діамантами, а також елегантними сережками і широкими парними браслетами із цього самого комплекту.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Компанію Тейлор-Джой на червоній доріжці склав її чоловік - музикант і актор Малькольм Макрей.

Малькольм Макрей і Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Малькольм Макрей і Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

До слова, Аня була номінована на "Золотий глобус" у номінації "Найкраща жіноча роль у фільмі, мюзиклі чи комедії" за фільм "Меню".

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а німецька манекенниця Гайді Клум на премії "Золотий глобус" сяяла у мінісукні Germanier з паєтками сріблястого кольору, з розрізами з боків та прозорою вставкою на спідниці, яка була ефектно декорована фіолетовим пір'ям.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
359
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація