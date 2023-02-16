У костюмі на голе тіло: Крістен Стюарт на фотоколі кінофестивалю Берлінале

У Берліні сьогодні стартує 73-й кінофестиваль Берлінале. Головою міжнародного журі цього року є акторка Крістен Стюарт.

32-річна Крістен вже позувала на фотосесії у готелі Grand Hyatt сьогодні у Берліні. Дівчина обрала для появи на публіці штанний костюм із букле теплого помаранчевого відтінку від Chanel, який складався з подовженого жакету та штанів-кльошів. Жакет Стюарт одягла на голе тіло без білизни. А до штанів підібрала масивні білі туфлі на платформі та високих підборах. Вибір трохи здивував з огляду на те, як Крістен не любить взуття на підборах.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Знаменитість також зробила легкий макіяж, укладання з мокрим ефектом, одягла ланцюжок із кулоном на шию та нафарбувала нігті прозорим лаком.

Відомо, що на відкритті кінофестивалю очікується виступ президента України Володимира Зеленського. Раніше організатори заявляли, що віддадуть особливу шану Україні. Зеленський грає важливу роль у фільмі Шона Пенна про війну в Україні "Супердержава", світова прем'єра якого відбудеться якраз на Берлінале.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, восени Шон Пенн приїжджав до Києва і зустрічався із Зеленським. Актор залишив свій "Оскар" в Україні до перемоги. Тоді ж Зеленський вручив Піну орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Цього року боротися за "золотого" та "срібного" ведмедів будуть 18 фільмів. Переможців обере журі на чолі з Крістен Стюарт. Триватиме фестиваль до 26 лютого.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

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