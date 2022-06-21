У костюмі оверсайз і з кучерями: Анна Добриднєва з благодійним концертом виступила на Львівщині

Співачка показала знімки зі свого виступу у Яворові.
Анна Добриднєва продовжує виступати містами України із благодійними концертами на підтримку ЗСУ. Цього разу артистка дала концерт у Яворові.
"Яворів, ця зустріч була такою теплою! Дякую всім, хто був на нашому благодійному концерті! Люди, ви неймовірні! Спільними зусиллями було зібрано 130 000 грн! А ще "Команда А" отримала безцінний подарунок від Яворова: 10 бронежилетів, 10 аптечок, 10 армійських фляг. Все для наших героїв", - написала співачка.
Перед глядачами Анна постала у стильному образі. На ній був чорний штанний костюм оверсайз. Рукава жакета були прикрашені торочкою з камінням.
Аутфіт зірка доповнила зачіскою з кучерями, макіяжем з акцентом на червоній помаді і сережками-кільцями з камінням.
А на іншому благодійному концерті Добриднєва з'явилася у стильному червоному костюмі. Лук вона доповнила мейкапом з червоною помадою, такими самими кучерями та довгими сережками.
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