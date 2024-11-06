У костюмі перлинного відтінку: Вікторія Бекхем вийшла у світ з 13-річною дочкою

Модельєрка відвідала вручення престижної премії та обрала для цього вбрання власного дизайну.

Британська модельєрка Вікторія Бекхем відвідала вручення премії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024 у Лондоні. На цій церемонії їй вручили нагороду "Підприємець".

Вікторія одягла з цієї нагоди елегантний м'який штанний костюм перлинного відтінку від її власного бренду Victoria Beckham, що складався з жакету на запах, який вона носила з поясом і на голе тіло, а також широких довгих штанів.

Волосся Бекхем зібрала, зробила гарний макіяж та доповнила лук коштовностями з діамантами.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Завітала на цей захід Вікторія зі своєю єдиною дочкою — 13-річною Гарпер, яка перетворюється на справжню красуню і дуже схожа на свого знаменитого батька-футболіста.

Вікторія Бекхем із дочкою / Фото: Getty Images

Цей захід також відвідала зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер. Акторка отримала нагороду "Виконання". Її вбрання теж було білого кольору і повністю складалося з тонкої торочки.

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