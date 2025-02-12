У костюмі, прикрашеному бісером, та трендовому взутті: Аманда Сейфрід з'явилася на Тижні моди

Акторка Аманда Сейфрід, відома за фільмами "Мамма Міа!" та "Листи до Джульєтти", відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку.

39-річну зірку сфотографували на показі бренду Tory Burch, який презентував колекцію прет-а-порте осінь-зима 2025.

Вона одягла на цей захід білий костюм, який включав топ з короткими руками та спідницю міді. Обидва вироби були декоровані світлим бісером, який надавав вбранню фактурності та гарно переливався.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Образ Аманда доповнила чорною сумкою-хобо та туфлями на підборах із відкритим мисом. Взуття подібного стилю дуже популярне останнім часом і його можна побачити і в інших брендів. Образ Аманди, навіть включно з золотими прикрасами, був від Tory Burch.

Волосся вона зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила простий макіяж із коричневими тінями на очах.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Цей образ кардинально відрізнявся від яскравої червоної сукні з рюшами та бантом від Модного дому Valentino, який вона одягла на захід у Саудівській Аравії. Сукня була частиною колекції весна-літо 2025, яка стала дебютною для модельєра Алессандро Мікеле, якого призначили креативним директором цього бренду.

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