У костюмі, прикрашеному бісером, та трендовому взутті: Аманда Сейфрід з'явилася на Тижні моди

Акторка Аманда Сейфрід, відома за фільмами "Мамма Міа!" та "Листи до Джульєтти", відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку.
39-річну зірку сфотографували на показі бренду Tory Burch, який презентував колекцію прет-а-порте осінь-зима 2025.
Вона одягла на цей захід білий костюм, який включав топ з короткими руками та спідницю міді. Обидва вироби були декоровані світлим бісером, який надавав вбранню фактурності та гарно переливався.
Образ Аманда доповнила чорною сумкою-хобо та туфлями на підборах із відкритим мисом. Взуття подібного стилю дуже популярне останнім часом і його можна побачити і в інших брендів. Образ Аманди, навіть включно з золотими прикрасами, був від Tory Burch.
Волосся вона зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила простий макіяж із коричневими тінями на очах.
Цей образ кардинально відрізнявся від яскравої червоної сукні з рюшами та бантом від Модного дому Valentino, який вона одягла на захід у Саудівській Аравії. Сукня була частиною колекції весна-літо 2025, яка стала дебютною для модельєра Алессандро Мікеле, якого призначили креативним директором цього бренду.
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