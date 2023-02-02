У костюмі Puma, чудернацькому капелюсі і з золотими віями: Біллі Портер викликав фурор на прем'єрі спортивної комедії

53-річний актор, як завжди, привернув до себе увагу своїм епатажним аутфітом.

У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра спортивної комедії режисера Кайлі Марвіна - "80 для Бреді". Захід відвідав Біллі Портер, який викликав фурор своїм екстравагантним луком.

На червоній доріжці актор з'явився в образі від бренду Puma із весняної колекції прет-а-порте 2023 року. На ньому була біла футболка і вельветовий костюм кольору кемел у спортивному стилі з білими лампасами на штанях і білими смугами на рукавах піджака.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Зверху Портер одягнув рельєфне пальто карамельного відтінку. Взутий він був у білі туфлі з квадратними носками від Sunni Sunni.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

А на голові у нього був великий чудернацький капелюх Puma x Palomo з монограмою, який нагадував голову кота з вухами.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Шию Біллі прикрасив кулонами на ланцюжках, а очі виділив величезними золотими накладними віями. Крім того, він наніс на повіки золотисті тіні і намалював чорні стрілки.

Портер позував перед фотокамерами не лише сам, а й з американським футболістом Томасом Бреді.

Біллі Портер і Томас Бреді / Фото: Associated Press

Про фільм:

"80 для Бреді" розповідає історію чотирьох найкращих подруг, які вирушають у подорож, щоб побачити гру свого кумира - Тома Бреді на Суперкубку 2017 року. Фільм створений за мотивами реальної історії чотирьох друзів, які бачили, як Том Бреді виграв Суперкубок LI проти Атланта Фелконс.

У стрічці зіграли Джейн Фонда, Лілі Томлін, Саллі Філд і Рита Морено. У фільмі також епізодично зявляється Бреді.

Нагадаємо, на прем’єру мультсеріалу Disney+ - The Proud Family: Louder & Prouder у Лос-Анджелесі Біллі Портер прийшов в бохо-образі - комбінезоні від бренду Sacai цікавого крою, який складався із мереживного верху і широких штанів.

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