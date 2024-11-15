У костюмі Saint Laurent і смугастій сорочці: стильна Зої Салдана прийшла на вечірнє токшоу

46-річна акторка у штанному костюмі оверсайз розповіла про знімання у фільмі "Емілія Перес".

Папараці заскочили Зої Салдану у Нью-Йорку, коли вона йшла на "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом", щоб розповісти про знімання у фільмі "Емілія Перес", у якому вона знялася разом із Селеною Гомес і Карлою Софією Гаскон.

Для своєї появи в ефірі вона обрала костюм графітового відтінку від бренду Saint Laurent, який складався з двобортного жакета оверсайз з широкою лінією плечей і гострими лацканами, а також штанів-палацо зі стрілками.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

На ній також була біла смугаста сорочка, чорна краватка у білі смужки, а також чорні туфлі із золотими носками.

Салдана уклала волосся в локони, зробила макіяж з прозорим блиском на губах, а також чорний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки.

Про фільм:

"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідерові наркокартелю піти з кримінального світу та реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.

Нагадаємо, раніше Зої Салдана вийшла у світ у двобортному жакеті, трикотажному топі і синіх джинсах, які доповнила лакованими чорними босоніжками.

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