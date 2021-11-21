У костюмі-сітці: Демі Роуз навкарачки позувала на камеру

Модель любить епатувати шанувальників провокаційними знімками.

Демі Роуз поділилася з фоловерами в Instagram новим пікантним знімком. Модель у відвертому образі позувала навкарачки на золотому дивані. Одягнена красуня була у чорний костюм у сітку, який складався з кроптопу та штанів, та чорні босоніжки.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Під топом у Демі був відсутній бюстгальтер, тому вона блиснула своїм пишним бюстом.

Волосся вона зібрала в пучок, випустивши спереду пасма, і зробила ніжний макіяж з акцентом на очах.

Раніше Роуз сфотографувалася у чорній водолазці та чорній спідниці з крокодилячої шкіри з пікантним розрізом спереду. Під одягом на ній не було білизни, тому від спалаху фотоапарата тонка тканина просвічувалася, і вона засвітила свій пишний бюст.

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