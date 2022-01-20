У костюмі та кросівках: Наомі Кемпбелл сходила на вечерю в Парижі

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл приїхала на Паризький тиждень моди.
Наомі сфотографували, коли вона прямувала на вечерю в Soho House у рамках Паризького тижня моди у Франції у середу. Манекенниця була одягнена в шовкову сорочку і штани в тон із картатим золотим, коричневим і чорним візерунком. Лук свій Кемпбелл доповнила чорним пальтом, коричневими сонцезахисними окулярами та зручними кросівками. А в руках тримала чорну шкіряну сумку на короткій ручці.
Також у Наомі був світлий манікюр, дуже багато різних браслетів на зап'ястях і кілька золотих підвісок на шиї. Зачіска у зірки була гладкою.
Минулого разу Наомі Кемпбелл виходила у світ ще в грудні. Тоді знаменитість відвідувала закриття Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі у Джидді, Саудівська Аравія.
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