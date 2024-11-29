У костюмі та топі з декольте: Кейт Бланшетт відвідала захід Vogue у Британії

Гламурна вечірка відбулася за участю багатьох знаменитостей у Lightroom у Кінгс-Крос. Акторка Кейт Бланшетт з'явилася перед фотографами в розкішному костюмі з чорним боді під ним, яке вирізнялося чудовим глибоким вирізом і робило образ сучаснішим.

Костюм, який носила акторка, складався зі стильного жакету та прямих штанів. Жакет також прикрашала застібка з ланцюжком і вовняна тканина, що нагадувала шарф.

Акторка доповнила це бездоганне вбрання чорними туфлями на підборах, золотими прикрасами та зачіскою із зібраним волоссям. Макіяж у неї був лаконічним.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Штанні костюми — один із улюблених предметів одягу акторки. Вона їх часто одягає на світські заходи, прем'єри та червоні доріжки. Один із таких костюмів Кейт обрала для Лондонського кінофестивалю, але доповнила його золотим птахом на грудях.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Її костюм був від британського бренду Stella McCartney з колекції весна-літо 2025 року.

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