У костюмі та топі з декольте: Кейт Бланшетт відвідала захід Vogue у Британії

Оскароносна зірка з'явилася на світському заході в Лондоні, присвяченому Vogue: Inventing the Runway.
Гламурна вечірка відбулася за участю багатьох знаменитостей у Lightroom у Кінгс-Крос. Акторка Кейт Бланшетт з'явилася перед фотографами в розкішному костюмі з чорним боді під ним, яке вирізнялося чудовим глибоким вирізом і робило образ сучаснішим.
Костюм, який носила акторка, складався зі стильного жакету та прямих штанів. Жакет також прикрашала застібка з ланцюжком і вовняна тканина, що нагадувала шарф.
Акторка доповнила це бездоганне вбрання чорними туфлями на підборах, золотими прикрасами та зачіскою із зібраним волоссям. Макіяж у неї був лаконічним.
Штанні костюми — один із улюблених предметів одягу акторки. Вона їх часто одягає на світські заходи, прем'єри та червоні доріжки. Один із таких костюмів Кейт обрала для Лондонського кінофестивалю, але доповнила його золотим птахом на грудях.
Її костюм був від британського бренду Stella McCartney з колекції весна-літо 2025 року.
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