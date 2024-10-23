У костюмі та з лаконічною зачіскою: Скарлетт Йоганссон помітили на зніманнях нового фільму у Нью-Йорку

Ще зовсім нещодавно зі Скарлетт Йоганссон у прокат вийшла картина "Забери мене на Місяць", як вона розпочала нову роботу. Дворазова номінантка на "Оскар" з'явиться в медіафраншизі Світ Юрського періоду і знімається зараз у новому фільмі, який отримав назву "Світ Юрського періоду: Відродження".

Акторку помітили на зніманнях у Нью-Йорку, в районі Бруклін. Вона була одягнена в синій костюм, який складався з жакету та прямих штанів.

Це вбрання акторка поєднала з кедами від бренду Veja та білою футболкою. Шию Скарлетт прикрашав кулон із медальйоном, а волосся вона зібрала в пучок.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

"Світ Юрського періоду: Відродження" — майбутній американський науково-фантастичний бойовик. Він стане сьомою частиною медіафраншизи. Подробиці сюжету тримаються в таємниці та на відміну від перших фільмів цього світу, режисером став не Стівен Спілберг, а Гарет Едвардс, який раніше працював над такими фантастичними фільмами як "Годзилла" та "Монстри".

У Нью-Йорку Скарлетт проводить уже деякий час. Акторку нещодавно сфотографували чоловіком. Разом вони відвідали шоу Saturday Night Live. Скарлетт одягла милу коротку сукню вільного фасону, яка була ще й у квітковий принт. Вбрання акторка доповнила жакетом відтінку вівсянки, а також лоферами Prada трендового бордового кольору та сумкою Céline, яку носила через плече. Через плече в актриси також висів телефон у чохлі.

Скарлетт Йоганссон із чоловіком / Фото: Getty Images

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