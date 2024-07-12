У костюмі трав'яного відтінку з принтом: Аманда Голден показала яскравий аутфіт на літо

Аманда Голден, як завжди, потрапила до об'єктивів папараці біля своєї роботи – Heart Breakfast Radio Studios у Лондоні.

Цього разу радіоведуча продемонструвала яскравий літній образ у костюмі трав'яного відтінку з білим цікавим принтом. Він складався з жакета з баскою і короткими рукавами-ліхтариками, а також штанів-кльош.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Вбрання вона поєднала з білими босоніжками на шпильках і білою сумкою.

У Голден було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, ніжний макіяж, лаконічні сережки у вухах, діамантові і золоті браслети на зап'ястях та молочний манікюр.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден вийшла у світ у блакитному костюмі і з сумкою від Dior.

Читайте також:

Аманда Голден в сукнях без бюстгальтера (11 фото)