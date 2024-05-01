У костюмі трендового кольору та з рюшею: Енн Гетевей сходила на інтерв'ю в ніжному вбранні

Енн Гетевей заскочили папараці, коли вона виходила зі студії у Нью-Йорку, де давала інтерв'ю для програми Kelly and Mark. Акторка відвідувала шоу, щоб розповісти про фільм "Думка про тебе", у якому зіграла головну роль.

Для появи на публіці Енн обрала ансамбль одного з наймодніших відтінків літа 2024 — небесно-блакитного. Її вбрання було від бренду Simkhai Oakley і складалося з блузи та довгої спідниці з рюшею на подолі.

Вбрання було напівпрозорим, тому Енн одягла під блузу топ у колір. Також образ вона доповнила блакитними туфлями від Christian Louboutin та сонцезахисними окулярами.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Після цього інтерв'ю в Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму і на червону доріжку зірка вийшла вже в червоній сукні від Versace, у якої не було бретельок. Вбрання мало фігурне декольте, розріз на спідниці та декороване шовком прострочення.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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