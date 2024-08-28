У костюмі трендового відтінку: 21-річна Дженна Ортега позувала перед фотографами у Венеції

Це відвідування кінофестивалю стало для неї дебютним.

21-річна акторка Дженна Ортега — зірка гучного серіалу "Венздей" про родину Адамсів — прилетіла на щорічний Венеційський кінофестиваль в Італії. Цього року картина-відкриття заходу – фільм "Бітлджюс Бітлджюс" від режисера Тіма Бертона.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На фотоколл, який відбувся 28 серпня, Дженна вийшла у трендовому відтінку марсала – на ній був костюм із жакетом та прямими вільними штанами вд Paul Smith.

Образ дівчина доповнила туфлями на підборах, декількома прикрасами, лаконічною зачіскою та макіяжем.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Ця поява перед фотографами відбулася після того, як Ортегу помітили у образі від Alessandra Rich. Вона була в картатому жакеті та мініспідниці.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Цього року Венеційський кінофестиваль триватиме від 28 серпня до 7 вересня.

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