У костюмі трендового відтінку: 21-річна Дженна Ортега позувала перед фотографами у Венеції

Це відвідування кінофестивалю стало для неї дебютним.
21-річна акторка Дженна Ортега — зірка гучного серіалу "Венздей" про родину Адамсів — прилетіла на щорічний Венеційський кінофестиваль в Італії. Цього року картина-відкриття заходу – фільм "Бітлджюс Бітлджюс" від режисера Тіма Бертона.
На фотоколл, який відбувся 28 серпня, Дженна вийшла у трендовому відтінку марсала – на ній був костюм із жакетом та прямими вільними штанами вд Paul Smith.
Образ дівчина доповнила туфлями на підборах, декількома прикрасами, лаконічною зачіскою та макіяжем.
Ця поява перед фотографами відбулася після того, як Ортегу помітили у образі від Alessandra Rich. Вона була в картатому жакеті та мініспідниці.
Цього року Венеційський кінофестиваль триватиме від 28 серпня до 7 вересня.
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