У костюмі-трійці: Анджеліна Джолі з'явилася у маскулінному образі на червоній доріжці

Акторка мала стильний та елегантний вигляд у цьому вбранні.
Анджеліна Джолі відвідала прем'єру фільму "Марія", який презентували у межах Лондонського кінофестивалю. У цій картині режисера Пабло Ларраїна акторка зіграла головну роль — оперну співачку Марію Каллас.
Цього разу для появи на червоній доріжці Джолі віддала перевагу не вечірній сукні, а костюму-смокінгу від Dolce & Gabbana, який чорного кольору.
Це було вбрання-трійка, яке включало жакет із шовковими лацканами, жилет із ґудзиками та прямі штани з лампасами.
Образ акторка доповнила чорними ботильйонами на підборах та золотими масивними сережками.
Також Анджеліні зробили гарний макіяж у коричневій гамі та уклали волосся в об'ємну зачіску на один бік.
Оскільки V-подібне декольте на жилеті було досить глибоким, воно демонструвало її тату у вигляді птаха. Це нове татуювання, яке вона вперше продемонструвала на вручення премії "Тоні" у Нью-Йорку.
Читайте також:
- Ах, яка гарна: Анджеліна Джолі сходила до свого бутика одягу в Нью-Йорку
- Заінтригувала образами: Анджеліна Джолі за один день змінила три види верхнього одягу
- В обіймах названих дітей: Анджеліна Джолі відвідала прем'єру фільму "Марія" у Нью-Йорку