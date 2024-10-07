У костюмі-трійці і смарагдовій сорочці: гарна Олена Зеленська на церемонії у Києві

Перша леді подякувала вчителям за їхню працю.
Олена Зеленська взяла участь у щорічній національній премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine, яка відбулася у Києві.
"День учителя цього року в календарі зовсім поряд із Днем захисників та захисниць, і це символічно. Бо вчителі теж боронять – право дітей на нормальне життя, на розвиток, на майбутнє. Серед сирен, тривоги чи у бомбосховищі так заспокійливо звучить їхнє буденне "А тепер запишіть домашнє завдання", – сказала перша леді.
На премії Зеленська постала у діловому аутфіті. На ній була сорочка смарагдового відтінку і сірий костюм-трійка, який складався з подовженого жакета з накладними кишенями, жилета з чорними ґудзиками і штанів-палацо зі стрілками. Вбрання вона доповнила гостроносими туфлями.
Дружина президента зробила укладання з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха срібними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала аутфіт у розкішній білій сорочці з чорною квітковою вишивкою.
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