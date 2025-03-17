У костюмі-трійці і з яскравою хусткою: Оля Цибульська продемонструвала стильний образ на івенті

Артистка дебютувала на заході як письменниця.

Оля Цибульська презентувала у Києві свою книжку "ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі".

"Це книжка-натхнення для жінок, яка буде поруч у найважчі моменти життя й навчить любити себе справжню", – коментує артистка.

Оля Цибульська/Фото Андрій Піддубняк

На івенті зірка продемонструвала стильний образ. На Цибульській був чорний костюм-трійка, біла сорочка і чорна краватка від українського бренду Morandi. Взута вона була у чорні туфлі.

Оля Цибульська/Фото Андрій Піддубняк

Аутфіт Оля доповнила яскравою хусткою у надгрудній кишені від українського бренду DIIEVA, на якій була зображена картина 94-річного закарпатського художника Володимира Микити.

Свій лук артистка завершила акуратним укладанням, макіяжем із блискучими тінями і темно-бордовий манікюром.

Оля Цибульська/Фото Андрій Піддубняк

До слова, на заході відбувся благодійний аукціон, на якому вдалося зібрати 458 тисяч гривень на потреби 129 окремої бригади ТрО. Збір триває.

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