У костюмі-трійці та коштовностях: стильна Мер'єм Узерлі у новій фотосесії

У костюмі-трійці та коштовностях: стильна Мер'єм Узерлі у новій фотосесії

Образ для зйомки був дуже елегантним.

Німецько-турецька суперзірка Мер'єм Узерлі, яка прославилася роллю Гюррем-Султан у драматичному серіалі "Величне століття", що розповідає про період владарювання Сулеймана Величного, поділилася кадрами з нового знімання. Цього разу знаменитість позувала у студії для реклами ювелірного бренду.

На Мер'єм був одягнений стильний білий костюм-трійка від турецького бренду ILA. Образ акторки доповнили ювелірні прикраси із сапфірами, макіяж та лаконічне укладання.

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