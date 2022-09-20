У костюмі-трійці та на підборах: акторка Ана де Армас відвідала популярне шоу

Її образ був елегантним і гламурним.

Голлівудська акторка Ана де Армас потрапила під приціл папараці, коли прямувала на розважальне шоу The Late Show зі Стівеном Колбертом. Зірка гучного фільму "Білявка", який на початку місяця був представлений на Венеційському кінофестивалі, була дуже усміхнена і з радістю позувала фотографам.

На Ані був оригінальний костюм-трійка від бренду Louis Vuitton, який складався зі штанів, жакета й жилета. Цікаве вбрання було тим, що виконане у стилі класичних чоловічих костюмів і повністю розшите паєтками.

Образ акторка доповнила чорними туфлями, яскравою рожевою помадою та діамантовими прикрасами. Волосся Ани було зібрано у високий хвіст.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Подібні фасони костюмів акторка дуже любить і нещодавно, на прем'єрі фільму "Сіра людина", одягала подібний, але синього кольору.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

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