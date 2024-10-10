У костюмі-трійці трендового кольру осені: Ума Турман продемонструвала стильний образ у Нью-Йорку

54-річна акторка у шоколадному вбранні відвідала денне шоу.
Папараці заскочили Уму Турман у Нью-Йорку, коли вона приїхала на розважальне токшоу Келлі Кларксон, щоб розповісти про знімання у фільмі Ballerina Overdrive.
Для свого виходу акторка обрала стильний осінній образ трендового кольору. На ній був костюм-трійка шоколадного відтінку, який складався з подовженого жакета без ґудзиків, жилета і широких штанів зі стрілками.
Аутфіт Турман доповнила коричневими замшевими туфлями з чорними лакованими гострими носками.
Волосся Ума уклала у легкі локони, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі, губи нафарбувала прозорим блиском і прикрасила вуха лаконічними сережками.
До слова, у фільмі Ballerina Overdrive розповідається про балерин, які борються за виживання. Вони намагаються втекти з готелю, де зупинилися після того, як їхній автобус зламався дорогою на танцювальний конкурс.
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