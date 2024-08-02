У костюмі-трійці з пікантним декольте: стильна Серена Вільямс у Парижі

Серена Вільямс відвідала вечірку у будівлі Louis Vuitton Foundation, яку організували журнал Vogue і конгломерат LVMH на честь відкриття Олімпійських ігор.

Екстенісистка обрала для своєї появи чорний костюм-трійку, що складався зі штанів-кльош зі стрілками, жилету з білими ґудзиками і жакету, який вона накинула на плечі. Один ґудзик жилету Серена розстебнула і засвітила чорний бюстгальтер.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Вільямс доповнила свій лук атласними чорними туфлями і картатою синьо-салатовою сумкою-скринькою.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Вона зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із перламутровими тінями, ніжно-рожевий манікюр, прикрасила вуха сережками-кільцями, а шию – намистом із камінням.

Нагадаємо, Серена Вільмс у червоній обтислій сукні Dolce & Gabbana позувала на тлі Ейфелевої вежі.

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