У костюмі-трійці з пікантним декольте: стильна Серена Вільямс у Парижі

42-річна колишня перша ракетка світу образ total black розбавила яскравою картатою сумкою.
Серена Вільямс відвідала вечірку у будівлі Louis Vuitton Foundation, яку організували журнал Vogue і конгломерат LVMH на честь відкриття Олімпійських ігор.
Екстенісистка обрала для своєї появи чорний костюм-трійку, що складався зі штанів-кльош зі стрілками, жилету з білими ґудзиками і жакету, який вона накинула на плечі. Один ґудзик жилету Серена розстебнула і засвітила чорний бюстгальтер.
Вільямс доповнила свій лук атласними чорними туфлями і картатою синьо-салатовою сумкою-скринькою.
Вона зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із перламутровими тінями, ніжно-рожевий манікюр, прикрасила вуха сережками-кільцями, а шию – намистом із камінням.
Нагадаємо, Серена Вільмс у червоній обтислій сукні Dolce & Gabbana позувала на тлі Ейфелевої вежі.
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