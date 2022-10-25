У костюмі в принт "гусяча лапка": Ешлі Робертс із The Pussycat Dolls під прицілом фотографів у Лондоні

41-річна танцівниця та радіоведуча потрапила під приціл фотографів у Лондоні, коли вийшла з офісу в центрі міста. Ешлі Робертс є ведучою ранкового шоу на радіо, тому регулярно стає ціллю для фотографів.

Також вона намагається робити свої образи максимально оригінальними та не повторюватися. Цього разу її сфотографували в трикотажному костюмі фіолетового-чорного кольору в принт "гусяча лапка", який складався з укороченої кофти та спідниці нижче колін.

Лук вона доповнила чорними туфлями-човниками, сонцезахисними окулярами та сумкою Balenciaga "Пісковий годинник".

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ешлі прославилася на весь світ, як учасниця гурту The Pussycat Dolls і 2020 році мало відбутися грандіозне возз'єднання колективу, а також турне. Через пандемію тур перенесли на невизначений період. Також у цей час лідерка колективу Ніколь Шерзінгер судилася із засновницею гурту Робін Антін через аванс та гонорари.

Робін Антін також подала до суду на Ніколь через відмову Шерзінгер узяти участь у гастрольному турі, поки їй не передадуть контрольний пакет акцій компанії, що займається справами колективу. У позові також йдеться про те, що розважальна компанія Live Nation вимагає повернути Антін 600 тисяч доларів, вкладених нею в турне. Адвокат Шерзінгер заявив, що співачка не несе відповідальності за ці гроші і назвав такі заяви сміховинними.

Хоча ще до пандемії жінки дійшли згоди, що співачка отримала 49% акцій Pussycat Dolls Worldwide. Окрім того, їй було гарантовано прибуток від туру. Натомість Ніколь Шерзінгер мала взяти в ньому участь.

Внаслідок такого скандалу тур The Pussycat Dolls був офіційно скасований у січні 2022 року, а оскільки судові розгляди ще продовжуються, ймовірно, на возз'єднання колективу можна більше не розраховувати.

Останній спільний живий виступ дівчат був два роки тому на шоу Х-факторі саме після заяв про возз'єднання.

Також 2020 року вони презентували пісню та кліп React — це був останній нарарі їхній спільний проєкт.

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