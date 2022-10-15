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У костюмі від Alexander McQueen: ефектна Кейт Бланшетт на прем'єрі фільму "Піноккіо"

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У костюмі від Alexander McQueen: ефектна Кейт Бланшетт на прем'єрі фільму "Піноккіо"

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Австралійська акторка Кейт Бланшетт відвідала Лондонський кінофестиваль, де відбулася прем'єра фільму "Піноккіо", режисера Гільєрмо дель Торо.

Перед камерами фотографів 53-річна Кейт Бланшетт з'явилася в білому штанному костюмі від Alexander McQueen з принтом у вигляді ока з колекції бренду сезону весна-літо 2023 року, який одягла на голе тіло.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

До костюма Бланшетт підібрала чорні босоніжки на платформі та підборах. Також акторка зробила легкий макіяж із мерехтливими тінями на повіках, а біляве волосся зібрала в зачіску. В одному вусі вона мала золоті сережки-кліпси, а манікюр і педикюр зробила прозорим лаком.

Перед камерами фотографів зірка позувала із мініатюрною фігурою Піноккіо, яку тримала у руках.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Фільм режисера Гільєрмо дель Торо переказує знамениту казку Карло Коллоді про дерев'яну ляльку, яка оживає та мріє стати справжнім хлопчиком. Дія відбувається у фашистській Італії 1930-х років. Піноккіо виявляється поганим хлопчиком, завжди брехливим, завдаючи шкоди та неприємностей.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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