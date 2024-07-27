У костюмі від Christian Dior: Леді Гага виступила на грандіозному відкритті Літніх Олімпійських ігор

Вперше церемонія відкриття Олімпіади проводилася не на стадіоні, і вона справді продемонструвала красу Парижа. Співачка чудово впоралася зі своєю роботою - виконала хіт французької зірки.

Протягом кількох тижнів ходили чутки, що американська співачка Леді Гага з'явиться на урочистій церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор, яку цього року приймає Париж, і це виявилося правдою. Суперзірка виступила на березі Сени з перформансом – виконала легендарну пісню Mon Truc en Plumes французької виконавиці Зізі Жанмер.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Леді Гага / Фото: Associated Press

Гага вийшла на сцену в чорному кутюрному костюмі від Christian Dior, який представляв із себе атласний корсет, шорти, рукавички та колготки. Волосся артистка зібрала в пучок, а на обличчі у неї був яскравий макіяж із червоною помадою. Також на голові у Гаги була прикраса з пір'ям.

Вона виступала в оточенні танцюристів, що одягли чорне вбрання. У руках вони тримали прикраси з великим рожевим пір'ям.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Леді Гага / Фото: Associated Press

Розпочавши виступи, коли співачка з'явилася на сходах, вона проголосила Bonsoir et bienvenue à Paris, що перекладається як "Добрий вечір і ласкаво просимо до Парижа". Потім вона танцювала і спустилася сходами. Також можна помітити, що на ній було пальто з чорного пір'я, а під кінець виступу вона доповнила костюм і білим пір'ям, яке кріпилося на спину.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Під час шоу вона повністю імітувала виступ, з яким свого часу виступала Зізі Жанмер.

"Це не вперше, коли наші шляхи перетинаються. Зізі грала головну роль у мюзиклі Коула Портера Anything Goes, який був моїм першим джазовим релізом. Хоча я не французький артист, я завжди відчувала особливий зв'язок із французами та виконанням французької музики - я не хотіла нічого, окрім як створити уявлення, яке зігріло б серце Франції, прославило б французьке мистецтво та музику і в такий знаменний момент нагадало б усім про одне з найчарівніших міст на землі – Парижі", – написала після свого виступу Гага.

Читайте також:

Образи Леді Гаги: зірка в об'єктивах папараці (21 фото)