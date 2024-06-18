У костюмі від Dior: Селін Діон відвідала прем'єру фільму, який розповість про її тяжку хворобу

Зірка з'явилася на публіці в елегантному вбранні. Це була її перший поява за довгий час.

56-річна співачка Селін Діон відвідала спеціальний показ фільму "Я: Селін Діон", що відбувся у Нью-Йорку. Це документальна картина, яка розповість про рік життя Діон, у якої діагностували рідкісний неврологічний розлад — синдром м'язової скутості. Розлад вражає нервову систему, зокрема головний та спинний мозок та характеризується загальною скутістю м'язів і болісними спазмами, які можуть посилюватися під час стресу. Пацієнту з такою хворобою стає складно їсти та пересуватися.

Про свою невиліковну хворобу Секлін розповіла грудні 2022 року на сторінці в Instagram. Через це скасувала заплановані концерти. Фільм жінка вирішила зняти, щоб підвищити обізнаність людей щодо цієї хвороби.

"Шлях до відновлення моєї кар'єри триває, я зрозуміла, як сильно мені не вистачало можливості бачити своїх шанувальників. Під час відсутності вирішила задокументувати цю частину свого життя, щоб допомогти іншим, хто також має цей діагноз", - сказала співачка про фільм.

На прем'єрі вона з'явилася у вбранні білого кольору від Dior, який включав блузу з довгими рукавами та бантом на шиї, а також спідницю до підлоги. На талії вбрання прикрашав тонкий пояс, а її руки та вуха — коштовності з перлами. Волосся співачка розпустила та зробила на обличчі яскравий макіяж.

Селін Діон / Фото: Associated Press

Підтримати її на цьому заході прийшов старший син – 23-річний Рене-Шарль Анжеліл.

Селін Діон із сином / Фото: Associated Press

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