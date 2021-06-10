У костюмі від H&M і ефектному бюст'є: Жизель Олівейра похизувалася образом

Дівчина продемонструвала фігуру в сміливому вбранні.

Бразильська топмодель Жизель Олівейра продемонструвала на своїй сторінці новий образ, в якому поєднувала речі в різному стилі. Зокрема вбрання знаменитості складалося із сірого костюма бренду H&M і білого сексуального бюстьє з мереживом і гудзиками від бренду For Love & Lemons. Також в її незвичайному образі присутні золоті прикраси від Oma The Label і сумка з короткою ручкою.

Доповнили аутфіт Жизель легкий макіяж і металевий ремінь на талії. Позувала вона на тлі блакитного неба і зеленого листя.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Раніше красуня ділилася з шанувальниками знімками в купальниках, на яких демонструвала пляжні тренди цього року. Деякі її образи були зроблені біля басейну, а деякі на пляжі в Маямі, де вона відпочивала.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

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Образи Жизель Олівейри (16 фото)

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