У костюмі від улюбленого дизайнера: Бред Пітт з'явився у кежуал-луку на прем'єрі фільму в Сеулі

Після чергового скандалу пов'язаного з колишньою дружиною Анджеліною Джолі, яка заявляє, що під час шлюбу Пітт її побив, актор вирішив не ховатися від преси і з'явився на прем'єру фільму "Швидкісний поїзд" в Сеулі. На фотоколлі знаменитість з'явився у синьому кежуал-костюмі від дизайнера Гаанса Ніколаса Мотта, який доповнив футболкою та бордовими кедами.

Бред Пітт та Аарон Тейлор-Джонсон / Фото: Associated Press

Всі речі на Пітті пошиті винятково вручну та створювалися спеціально для світового промотуру актора. Раніше Пітт неодноразово з'являвся в яскравих та неординарних луках від цього бренду в Берліні та Лондоні.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Світова прем'єра нового фільму з Піттом відбулася 18 липня у Парижі, у США фільм вийшов у прокат 5 серпня. За такий короткий період бойовик уже встиг зібрати 120 млн. доларів у світовому прокаті, але отримав досить змішані відгуки від критиків. Сюжет фільму розповідає про найманого вбивцю на прізвисько Сонечко, який вступає в протистояння з ворогами під час поїздки на японському експресі.

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