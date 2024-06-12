У костюмі відтінку капучино: Ніколь Кідман вийшла на публіку в теплому та елегантному вбранні

Щоб розповісти про свою роботу вона обрала зовсім не гламурне вбрання, а повсякденне та зручне.

56-річна акторка Ніколь Кідман взяла участь у заході SAG-AFTRA Foundation Conversations Presents, присвяченому серіалу "Експати", в якому вона зіграла головну роль. Зустріч відбулася у Лос-Анджелесі.

Кідман вийшла на публіку в елегантному трикотажному костюмі відтінку капучино, який складався з вільного кардигану на ґудзиках та довгої спідниці з асиметричним подолом. Це вбрання оскароносна зірка доповнила білою футболкою та коричневими туфлями-човниками з текстурної шкіри.

Завершували цей образ зачіска з чубчиком-шторкою, макіяж та маленькі сережки у вухах.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Під час свого перебування у Лос-Анджелесі вона також вирішила прогулятися містом, адже поділилася на сторінці в Instagram кадрами у джинсах. У цьому образі Кідман сходила до галереї.

Ніколь Кідман / Фото: Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / Фото: Instagram Ніколь Кідман

Це перша поява акторки на публіці за останній місяць, адже виходила на червону доріжку вона ще у травні у Нью-Йорку. Тоді Кідман на Met Gala зачарувала публіку своєю пишною сукнею-реплікою, яку для неї відтворив бренд Balenciaga. Цей образ став одним із найкрасивіших галавечора цього року і сподобався багатьом шанувальникам акторки та бренду.

Ніколь Кідман на Met Gala 2024 у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

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