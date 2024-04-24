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У костюмі винного кольору: стильний Раян Гослінг на прем'єрі комедійного екшену "Каскадер"

У костюмі винного кольору: стильний Раян Гослінг на прем'єрі комедійного екшену "Каскадер"

У костюмі винного кольору: стильний Раян Гослінг на прем'єрі комедійного екшену "Каскадер"

Раян Гослінг / Фото: Getty Images

43-річний актор у монохромному луку постав на івенті у Франції.

Раян Гослінг відвідав у Парижі прем'єру комедійного екшену "Каскадер", у якому зіграв головну роль.

Там актор з'явився у стильному образі винного кольору. На ньому був піджак, сорочка, майка і штани. Вбрання Раян скомбінував із чорними туфлями.

Раян Гослінг / © Getty Images
Раян Гослінг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на події побувала також його колега по фільму Емілі Блант, яка сяяла у вбранні з цікавим принтом із зображенням овочів.

В український прокат фільм "Каскадер" вийде 25 квітня.

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