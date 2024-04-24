У костюмі винного кольору: стильний Раян Гослінг на прем'єрі комедійного екшену "Каскадер"

43-річний актор у монохромному луку постав на івенті у Франції.
Раян Гослінг відвідав у Парижі прем'єру комедійного екшену "Каскадер", у якому зіграв головну роль.
Там актор з'явився у стильному образі винного кольору. На ньому був піджак, сорочка, майка і штани. Вбрання Раян скомбінував із чорними туфлями.
Нагадаємо, на події побувала також його колега по фільму Емілі Блант, яка сяяла у вбранні з цікавим принтом із зображенням овочів.
В український прокат фільм "Каскадер" вийде 25 квітня.
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