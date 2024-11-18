У костюмі з білими 3D-квітами: елегантна Кейт Вінслет на світській церемонії у Лос-Анджелесі

49-річна акторка останнім часом надає перевагу штанним вбранням.
Кейт Вінслет стала гостею церемонії вручення нагород Governors Awards, яка відбулася у The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи вона обрала елегантний чорний костюм від бренду Erdem, який складався з прямих штанів і жакета, прикрашеного білими 3D-квітами. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.
Волосся вона зібрала ззаду у низький пучок, зробила макіяж з блиском рожевого відтінку, прикрасила вуха золотими сережками у вигляді квітів, а руки – золотими браслетом і каблучками.
Нагадаємо, Кейт Вінслет на тлі будівлі Сіднейської опери позувала у білому жакеті, чорній блузці з V-подібним вирізом і краваткою-бантом та чорних шкіряних штанях.
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