У костюмі з білими 3D-квітами: елегантна Кейт Вінслет на світській церемонії у Лос-Анджелесі

Кейт Вінслет стала гостею церемонії вручення нагород Governors Awards, яка відбулася у The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи вона обрала елегантний чорний костюм від бренду Erdem, який складався з прямих штанів і жакета, прикрашеного білими 3D-квітами. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Волосся вона зібрала ззаду у низький пучок, зробила макіяж з блиском рожевого відтінку, прикрасила вуха золотими сережками у вигляді квітів, а руки – золотими браслетом і каблучками.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кейт Вінслет на тлі будівлі Сіднейської опери позувала у білому жакеті, чорній блузці з V-подібним вирізом і краваткою-бантом та чорних шкіряних штанях.

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