У костюмі з бірюзовими ромбами і туфлях-човниках: зірка фільму "Арґайл" сходила на радіо

Головна героїня шпигунської комедії "Арґайл" – Брайс Даллас Говард – прийшла до студії SiriusXM у Нью-Йорку, щоб розповісти про знімання у фільмі, який нині показують у кінотеатрах.

Для своєї появи вона обрала теплий костюм світло-м'ятного кольору з бірюзовими ромбами, який складався із вкороченого светра та довгої спідниці.

Брайс Даллас Говард / Фото: Getty Images

Аутфіт Брайс доповнила бірюзовими лакованими туфлями-човниками на шпильках. Акторка уклала своє руде волосся в локони, зробила макіяж з акцетом на очах, підкресливши їх чорним олівцем, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, а руку – каблучкою.

Про фільм:

Відома авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей (Брайс Даллас Говард) любить проводити час вдома за комп’ютером разом зі своїм домашнім улюбленцем – котом Алфі. Але все змінюється, коли сюжети вигаданих творів Конвей, головний герой яких – секретний агент Арґайл і його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації. На письменницю чекають небезпечні пригоди.

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