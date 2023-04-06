У костюмі з голою спиною: Гайді Клум не перестає дивувати своїми образами

Гайді Клум щодня приїжджає на знімання шоу America's Got Talent та потрапляє під приціл фотографів.
Вчора 49-річна модель приїхала на знімання у смугастому піжамному костюмі з оголеною спиною. Костюм у блакитну смужку складався з сорочки з довгими рукавами та широких штанів з високим поясом. До нього Гайді підібрала блакитну сумку Birkin зі шкіри та круглі дзеркальні сонцезахисні окуляри. Волосся, як завжди, розпустила та зробила макіяж.
Днем раніше модель та суддю проєкту знімали на червоній доріжці біля павільйону. Там зібралося багато людей, щоб подивитися, як відбувається знімальний процес і взяти автографи у Клум.
Модель сяяла на публіці в яскравій бандажній сукні від Alex Perry, до якої підібрала босоніжки в тон на шпильках.
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