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У костюмі з голою спиною: Гайді Клум не перестає дивувати своїми образами

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
222
Час на прочитання
1 хв
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У костюмі з голою спиною: Гайді Клум не перестає дивувати своїми образами

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум щодня приїжджає на знімання шоу America's Got Talent та потрапляє під приціл фотографів.

Вчора 49-річна модель приїхала на знімання у смугастому піжамному костюмі з оголеною спиною. Костюм у блакитну смужку складався з сорочки з довгими рукавами та широких штанів з високим поясом. До нього Гайді підібрала блакитну сумку Birkin зі шкіри та круглі дзеркальні сонцезахисні окуляри. Волосся, як завжди, розпустила та зробила макіяж.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Днем раніше модель та суддю проєкту знімали на червоній доріжці біля павільйону. Там зібралося багато людей, щоб подивитися, як відбувається знімальний процес і взяти автографи у Клум.

Модель сяяла на публіці в яскравій бандажній сукні від Alex Perry, до якої підібрала босоніжки в тон на шпильках.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
222
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