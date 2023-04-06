У костюмі з голою спиною: Гайді Клум не перестає дивувати своїми образами

Вчора 49-річна модель приїхала на знімання у смугастому піжамному костюмі з оголеною спиною. Костюм у блакитну смужку складався з сорочки з довгими рукавами та широких штанів з високим поясом. До нього Гайді підібрала блакитну сумку Birkin зі шкіри та круглі дзеркальні сонцезахисні окуляри. Волосся, як завжди, розпустила та зробила макіяж.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Днем раніше модель та суддю проєкту знімали на червоній доріжці біля павільйону. Там зібралося багато людей, щоб подивитися, як відбувається знімальний процес і взяти автографи у Клум.

Модель сяяла на публіці в яскравій бандажній сукні від Alex Perry, до якої підібрала босоніжки в тон на шпильках.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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