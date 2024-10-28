У костюмі з латексу та плащі: зірка "Ігри престолів" Софі Тернер на вечірці на честь Геловіна

Зірки вже почали святкувати Геловін, який традиційно відзначається 31 жовтня.
28-річна британська акторка, широко відома всім за роллю Санси Старк у серіалі "Гра престолів" – Софі Тернер – відвідала саме одну з таких "страшних" вечірок і показала свій костюм у Instagram.
Вона вирішила перетворитися на Трініті — персонажа фільму "Матриця" — і одягла впізнаваний костюм.
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Софі позувала у латексному ромпері з довгими рукавами, який доповнила довгим плащем, двома іграшковими пістолетами, рукавичками та фірмовими окулярами персонажів "Матриці" – з вузькими лінзами.
"Червону чи синю пігулку?" – підписала фото акторка.
Нагадаємо, королевою Геловіна по праву вважається модель Гайді Клум, адже вона славиться своїми екстравагантними образами і вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята. Усі її костюми ми збирали у цьому матеріалі.
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