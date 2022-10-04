У костюмі з нової колекції: Кейт Бланшетт відвідала прем'єру фільму у Нью-Йорку

Цього разу оскароносна зірка віддала перевагу оригінальному вбранню зы штанами, а не вечірній сукні.

Знаменитість відвідала 60-й Нью-Йоркський кінофестиваль, у межах якого 3 вересня показали фільм "Тар". Вона в цій картині зіграла головну роль. Перед камерами Кейт, з'явилася в цікавому штанному костюмі від Proenza Schouler.

Це модель з нової колекції весна-літо 2023. Костюм акторки однотонний і складається з штанів-кльош та туніки з рукавами-воланами, облімованими білою стрічкою.

Вбрання Кейт доповнила нюдовим манікюром, трохи розпатланою зачіскою з чубчиком і прикрасами з кольоровим камінням.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Фільм "Тар" Тодда Філда про першу жінку, яка очолила Берлінський філармонічний оркестр. Акторка втілила у цій картині роль Лідії Тар, жінки-диригента.

Читайте також: