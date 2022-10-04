У костюмі з пелериною та на підборах: Джаред Лето з'явився в образі від Gucci

Він став амбасадором цього бренду ще 2015 року.
Актор і вокаліст рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето взяв участь у галаконцерті #BoF500 під час Паризького тижня моди, де дизайнери демонстрували свої колекції весна-літо.
Традиційно актор з'явився у образі від Gucci. Цього разу на Джареді був розкішний костюм фіолетового відтінку, що складається зі штанів-кльош, піджака та щось схоже на пелерину.
Волосся у нього було пофарбоване в рожевий колір, а ось акцентами у вбранні стали рожеві черевики, чорні лаковані рукавички та сонцезахисні окуляри.
Але у Парижі актор вирішив затриматися. Наступного дня після цього заходу Джаред потрапив під приціл папараці, коли катався на велосипеді, з ним була невідома дівчина з довгим волоссям.
Читайте також:
- У чорній майці з хрестом: 50-річний Джаред Лето потрапив під приціл папараці у Нью-Йорку
- Що подивитися: 5 фільмів із Джаредом Лето
- У розстебнутій прозорій сорочці: Джаред Лето на вечірньому шоу
- Захопливе шоу близнюків: Дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2023 у Мілані