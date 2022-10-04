У костюмі з пелериною та на підборах: Джаред Лето з'явився в образі від Gucci

Він став амбасадором цього бренду ще 2015 року.

Актор і вокаліст рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето взяв участь у галаконцерті #BoF500 під час Паризького тижня моди, де дизайнери демонстрували свої колекції весна-літо.

Традиційно актор з'явився у образі від Gucci. Цього разу на Джареді був розкішний костюм фіолетового відтінку, що складається зі штанів-кльош, піджака та щось схоже на пелерину.

Волосся у нього було пофарбоване в рожевий колір, а ось акцентами у вбранні стали рожеві черевики, чорні лаковані рукавички та сонцезахисні окуляри.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Але у Парижі актор вирішив затриматися. Наступного дня після цього заходу Джаред потрапив під приціл папараці, коли катався на велосипеді, з ним була невідома дівчина з довгим волоссям.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

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