У костюмі з пір'ям та пухом: зірка "Барбі" Марго Роббі відвідала вечірку Модного дому Chanel

Знаменитість вибрала вбрання незвичайного дизайну.
Голлівуд напередодні "Оскара" заполонили вечірки та світські заходи, організовані на честь номінантів церемонії. Одним з таких заходів стала 15-та щорічна вечеря організована Модним домом Chanel, що відбувся у готелі Beverly Hills у Лос-Анджелесі.
Оскільки акторка Марго Роббі є амбасадоркою бренду, цей захід вона не могла пропустити.
Зірка фільму "Барбі" вийшла до фотографів у фактурному чорному костюмі, що складався з жакету та мініспідниці.
Жакет прикрашало коричневе оздоблення з пуху та пір'я. Також Роббі одягла туфлі з ремінцями, зробила довгий чорний манікюр, додала кілька золотих прикрас, а в руці тримала маленьку чорну круглу мікросумку з монограмою Chanel.
Волосся Марго просто розпустила, а на обличчі у неї був макіяж з яскравою помадою.
Ця поява Марго на публіці відбулася після того, як вона та режисерка Грета Гервіг з'явилися на VIP-презентації книжки "Барбі: Світове турне", що відбулася у Just One Eye 7 березня, а також супроводжувалася виставкою вбрання, яке носила головна героїня у фільмі. На захід вона одягла ексклюзивну рожеву мінісукню від бренду Versace з колекції весна-літо 2024 року.
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