У костюмі з принтом "гусяча лапка" і високих чоботях: Аня Тейлор-Джой сходила на телешоу

28-річна акторка в образі Celine by Hedi Slimane вийшла у світ.

Аня Тейлор-Джой потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли йшла на ранкове щоденне телешоу Today на каналі NBC.

Акторка мала стильний вигляд у твідовому чорно-білому костюмі з принтом "гусяча лапка" і з чорними ґудзиками від Celine by Hedi Slimane. Вбрання складалося з вкороченого жакета без коміра і короткої спідниці. Довжина міні добре підкреслила її стрункі ноги.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Аутфіт Аня доповнила чорними чоботами на підборах. Вона розпустила волосся, заплівши одну тоненьку кіску, зробила максимально природній макіяж і молочний манікюр.

Нагадаємо, Аня тейлор-Джой з'явилася на вулицях міста у величезній пухнастій шубі від бренду Alexander McQueen.

Читайте також: