У костюмі з принтом "собачий зуб": стильна Катя Осадча на прем'єрі фільму

У костюмі з принтом "собачий зуб": стильна Катя Осадча на прем'єрі фільму

Ведуча "Світського життя" сходила на прем'єру стрічки Сенцова - "Носоріг".

Катя Осадча відвідала прем'єру художнього фільму режисера Олега Сенцова "Носоріг", яка відбулася днями у Будинку кіно у Києві. Там вона взяла інтерв'ю у відомих людей для "Світського життя". Катя поговорила з Олегом Сенцовим, Віктором Ющенком і Сергієм Притулою.

Катя Осадча і Олег Сенцов / Instagram Каті Осадчої

Для цієї події ведуча обрала стильний чорно-білий костюм з принтом "собачий зуб", який складався із жакета і короткої спідниці, чорний топ, чорні капронові колготи і чорну кепку. Талію телезірка підкреслила чорним поясом.

Віктор Ющенко і Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Вбрання вона доповнила чорними туфлями з круглими носками і на підборах. У макіяжі акцент був на очах, вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а шию – золотим ланцюжком.

Катя Осадча і Сергій Притула / Instagram Каті Осадчої

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