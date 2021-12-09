У костюмі з принтом "собачий зуб": стильна мама Періс Гілтон на заході

Мама головних голлівудських модниць продемонструвала теж стильний аутфіт.
62-річна мама Періс та Нікі Хілтон відвідала захід у Лос-Анджелесі – Women In Entertainment, який щороку проводить видання The Hollywood Reporter.
На червоній доріжці Кеті Гілтон з'явилася в стильному штанному костюмі бежево-чорного кольору в принт "собачий зуб". Образ вона доповнила чорним топом, а також сумкою та туфлями від бренду Vаlentino, які були традиційно прикрашені золотистою фурнітурою. Волосся вона уклала в красиві легкі локони.
Також на заході були помічені й інші знаменитості: Дженніфер Еністон, Дженніфер Гарнер, а також Дженна Дьюенн.
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