У костюмі з прозорими рукавичками: Софія Буш одягла чарівне вбрання на галавечір

У Голлівуді відбулося 19-те щорічне свято L'Oréal Paris Women Of Worth, яке відвідали друзі та амбасадори цього відомого косметичного бренду. Також серед знаменитих гостей можна було побачити акторку Софію Буш.

42-річна зірка одягла гламурний ніжно-пудровий костюм від бренду Adeam, який складався з корсетного топу зі складками на ліфі та прямої спідниці-олівця.

Вбрання Софія носила в поєднанні з прозорими високими рукавичками, які прикрашали об'ємні рюші, декількома гламурними прикрасами та туфлями на підборах у тон вбрання.

Софія Буш / Фото: Getty Images

Завітала на цей захід вона зі своєю коханою Ешлін Гарріс — колишньою американською футболісткою. Спортсменка одягла маскулінний коричневий костюм у гангстерському стилі, білу сорочку та чорну шовкову краватку. Волосся Ешлін уклала назад.

Софія Буш та Ешлін Харріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у стосунках Софія та Еліс від весни цього року. Як пара, вони дебютували на щорічній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

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