У костюмі з психоделічним принтом і золотистих босоніжках: Анна Добриднєва в ефектному образі відвідала прем'єру комедії

Анна Добриднєва відвідала прем'єру романтичної комедії "Кохання без контракту", яка відбулася в кінотеатрі "Оскар".

Артистка обрала для своєї появи стильний блакитний костюм з психоделічним принтом із золотистими вкрапленнями, який складався із сорочки і штанів-палацо. Також на ній був атласний топ кольору айворі з пікантним декольте.

Вбрання Анна доповнила золотистими пітоновими босоніжками на високій платформі. В руці зірка тримала бежеву сумочку на золотистому ланцюжку і келих з ігристим.

Анна Добриднєва

Добриднєва доповнила лук елегантною зачіскою, вечірнім макіяжем із перламутровими тінями і помадою відтінку курної троянди, а також довгими сережками. Співачка мала ефектний вигляд.

Анна Добриднєва написала до фільму "Кохання без контракту" енергійний саундтрек "Де я?", до речі, сьогодні він з'явився на всіх диджитал-платформах.

"Я не була впевнена, чи зможу передати легку атмосферу цього кіно, пронизаного справжнім відпочинком, бо весь час перебуваю в Україні серед сповіщень повітряних тривог. Та продюсерка фільму Валерія настільки занурила мене в сюжет в переконала в його важливості для сьогодення українців, що я включила фантазію і буквально перемістилася в це місце. Написавши пісню "Де я?", я наче побувала у справжній відпустці! Нехай ця магія доторкнеться до сердець всіх глядачів нашої стрічки", – поділилася Анна.

На прем'єрі побували також головні актори стрічки – Олександр Попов і Ольга Скороходова.

Ольга Скороходова, Олександр Попов та Анна Добриднєва

До слова, від сьогодні, 21 вересня, фільм "Кохання без контракту" в українському прокаті, а від 13 жовтня фільм українською мовою вийде в європейському показі, в Канаді та Англії.

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