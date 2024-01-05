У костюмі з розрізами та тіарі: переможниця "Міс Всесвіт-2023" з'явилася у дивному вбранні

Дівчина взяла участь у фотосесії, яка проводилася в одній із найвищих будівель Нью-Йорка.

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023" — 23-річна Шейнніс Паласіос із Нікарагуа — взяла участь у фотосесії на Емпайр-стейт-білдинг — 102-поверховому хмарочосі, розташованому в Нью-Йорку.

Модель позувала фотографам у чорному штанному костюмі, що складався з жакету і розкльошених штанів. Костюм був прикрашений стразами, які виблискували від спалахів, а також досить дивними розрізами на рукавах, талії жакету та спереду на холошнях, які відстовбурчувалися.

Взула дівчина яскраво-рожеві туфлі на величезній платформі та підборах, але вони не дуже пасували до вбрання, оскільки штани здавалися надто короткими.

Шейнніс Паласіос / Фото: Getty Images

Завершила образ Шейнніс макіяжем, укладанням, світлим манікюром, а також своєю розкішною короною переможниці та стрічкою через плече.

Шейнніс Паласіос / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що перемога Шейнніс стала історичною, адже представниця Нікарагуа вперше за 72 роки існування конкурсу отримала звання королеви краси. Раніше представниці цієї країни потрапляли до півфіналу лише п'ять разів.

Шейнніс Паласіос під час конкурсу / Фото: Associated Press

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