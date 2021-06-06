У костюмі з рюшами і у взутті на високій платформі: Біллі Портер в епатажному луці вийшов у світ

51-річний голлівудський актор любить епатувати публіку своїми екстравагантними образами.

Біллі Портер відвідав вчора, 5 червня, презентацію From Your Car Drive-in Series від Disney, яка минула у Пасадені, Каліфорнія. Цей проєкт полягає в тому, що всі охочі мають змогу подивитися культові серіали прямо зі своїх автомобілів.

Актор, як завжди, продемонстрував епатажний образ. На ньому був чорний костюм, розшитий жовтими рюшами з органзи, які імітували асиметричну сукню. На голові у нього був чорний високий капелюх, а на шиї — сріблясте намисто.

Біллі Портер / Getty Images

Аутфіт Портер доповнив чорними чобітьми на екстремальній високій платформі, з прозорими підборами і залізними носками. Можливо, ці чоботи з дебютної унісекс-колекції взуття на підборах, яку Біллі розробив у колаборації з Jimmy Choo.

Біллі Портер / Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Біллі відверто зізнався, що ВІЛ-позитивний. Про це він мовчав 14 років.

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