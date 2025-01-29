У костюмі з рюшами від Louis Vuitton: Різ Візерспун позувала на показі нового фільму в Нью-Йорку

У фільмі Різ грає продюсерку Black Sheep Productions Марго, яка добровільно організує весілля своєї молодшої сестри. Вілл грає запеклого пекаря Джима, який з нетерпінням чекає на весілля своєї дочки Дженні. Марго і Джим вирішують забронювати місце проведення своїх церемоній на тому самому курорті на віддаленому острові узбережжя Кароліни в один і той самий день, 1 червня. Але ніхто не виявляє помилки бронювання на один день.

Різ Візерспун і Вілл Феррелл сяяли на прем'єрі нового фільму в Нью-Йорку

Різ Візерспун приїхала на прем'єру в короткому жакеті та мініатюрній спідниці прикрашеній рюшами від Louis Vuitton, доповнивши аутфіт сатиновими чорними туфлями-човниками на підборах.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Біляве волосся Різ було розпущене і красиво укладене, вона зробила макіяж у теплих натуральних відтінках і одягла сережки-висячки з камінням. Також акторка зробила світлий манікюр і одягла каблучку з каменем на вказівний палець.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Минулого разу на прем'єрі в Лондоні Різ сяяла в чорному аутфіті від Dolce & Gabbana, який складався з мереживного верху та пояса, що ідеально підкреслював її талію і був з глибоким вирізом на декольте.

Вілл Феррелл, Різ Візерспун та Нік Столлер / Фото: Associated Press

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