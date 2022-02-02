У костюмі з сексуальним декольте: Катерина Бужинська продемонструвала стильний образ

Співачка обожнює демонструвати підписникам свої красиві луки.

Катерина Бужинська опублікувала в Facebook фото свого ефектного аутфіту. Співачка постала на знімку у бежево-чорному костюмі. Він складався з топу з сексуальним декольте і вирізом на животі, а також мініспідниці з ґудзиками і накладними кишенями. На ній також були чорні лосини.

Катерина Бужинська/Facebook Катерини Бужинської

Образ Катерина доповнила зачіскою з локонами, насиченим макіяжем з червоною помадою і золотими сережками. Вишневий манікюр завершив лук артистки.

Нагадаємо, Бужинська поділилася пікантними світлинами з відпочинку у Домініканській республіці. Вона у золотому купальнику похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

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