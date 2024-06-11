У костюмі з величезними квітами: Блейк Лайвлі у вбранні від Chanel прийшла на світську вечерю

Акторка з ніг до голови була одягнена у речі від французького бренду.

36-річна акторка Блейк Лайвлі — зірка підліткового серіалу "Пліткарка" — відвідала гламурну світську вечерю, яку організував Модний дім Chanel у Нью-Йорку. Захід проводився у межах кінофестивалю "Трайбека".

Прийшла вона на вечірку, звичайно ж, з ніг до голови одягнена у речі від Chanel.

А Блейк був вільний штанний костюм темного кольору, що складався з двобортного жакета з гламурними ґудзиками і штанів-палаццо. Прикрашало вбрання принт у великі рожеві квіти, а також монограма бренду.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Доповнила акторка образ чорною сумкою розшитою бісером та босоніжками. У вухах Блейк були сережки з великим камінням, а волосся вона уклала на один бік у легкі хвилі.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Повторила Блейк принт бренду навіть на нігтях.

Манікюр Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Напередодні цієї вечірки в Нью-Йорку 62-річна французька модельєрка Віржині Віар повідомила, що залишає Модний дім Chanel після 30 років роботи. Протягом останніх п'яти років вона обіймала посаду креативної директорки цього бренду після смерті Карла Лагерфельда.

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