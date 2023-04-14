У костюмі з вирізами: 42-річна Джесіка Сімпсон продемонструвала ефектний лук від Versace

42-річна співачка Джесіка Сімпсон продемонструвала новий образ у Нью-Йорку, де зараз проводить час. Її сфотографували, коли вона залишала готель.

Того дня на Джесіці був тотал-лук від бренду Versace, оскільки вона одягла чорну кофту та штани-кльош з ефектними вирізами у вигляді квітів.

Вбрання білявка доповнила чоботями, теж від італійського Модного дому, які мали масивну підошву на платформі. Шию Джессіка прикрасила безліччю ланцюжків із підвісками, зробила яскравий різнокольоровий манікюр і одягла на очі сонцезахисні окуляри.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Днем раніше співачка також вийшла у світ. Тоді вона продемонструвала образ у мінісукні, яку поєднала з гламурною сумкою, декорованою стразами. Сімпсон у цьому образі мала приголомшливий вигляд.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Читайте також: