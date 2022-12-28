У костюмі з вишивкою і на шпильках: Оксана Пекун на світській церемонії

Народна артистка України отримала премію "Гордість Тернопілля".
Оксана Пекун днями відвідала церемонію нагородження телепремії "Гордість Тернопілля". Артистка стала переможницею у номінації "Співачка року".
На своїй сторінці у Facebook Оксана опублікувала світлину з церемонії. На ній співачка позує із нагородою у руках та квітами.
Для цієї події Пекун обрала стильний образ. На ній був чорний топ і костюм, який складався із жакету з кольоровою вишивкою на лацкані і манжетах рукавів та штанів із тонкими лампасами.
Вбрання співачка доповнила чорними ботильйонами на шпильках. Стильна зачіска і ніжний макіяж завершили її аутфіт.
"Дякую тернопільській землі, рідним, моїй творчій команді, друзям і усім, хто підтримував і хвилювався", - написала артистка у дописі.
Нагадаємо, раніше Оксана Пекун показала фото свого півторарічного онука.
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